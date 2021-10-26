Американский аналитик назвал «истинную» цель создания «Северного потока-2»

Россия построила газопровод «Северный поток-2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территориям нескольких соседних стран, заявил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли (Julian Lee), пишет американское издание Bloomberg.
По словам обозревателя, после развала СССР Россия оказалась в «заложниках»: ее газопроводы пролегают через государства, которые стали независимыми и проявляют не всегда дружественную политику к Москве. К их числу эксперт отнес Украину и бывших членов Организации Варшавского договора — Молдавию, Болгарию, Чехию и Румынию.
«Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — назвал «истинную» цель создания газопровода Ли. Он опроверг мнение, часто высказывающееся на Западе, о том, что «Северный поток-2» якобы строился как «газовая ловушка» для Европы.
Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин, окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску объекта.