Лидер немецких социал-демократов Норберт Вальтер-Борьянс поддержал запуск «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Augsburger Allgemeine.

Он подчеркнул, что скорейший запуск газопровода необходим Берлину, поскольку российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые источники энергии. «В данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности», — заявил он.

По словам сопредседателя СДПГ, независимость достигается путем наращивания наибольшего числа связей с как можно большим количеством партнеров.

Ранее британский экономист и эксперт по Украине Тимоти Эш предрек России поражение из-за «Северного потока-2». По его словам, чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен, в результате чего Москва якобы останется в проигрыше.