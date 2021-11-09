«Газпром» подтвердил закачку газа в европейские хранилища

План закачки российского газа в европейские хранилища утвержден и начал исполняться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».

В ноябре будут пополняться пять европейских подземных хранилищ (ПХГ). В пресс-службе компании указали, что определены объемы и маршруты транспортировки газа.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что в последние несколько дней «Газпром» начал активно пополнять свои европейские хранилища. Например, в период 6-7 ноября в австрийском Haidach, одном из крупнейших для компании, объем вырос на 8,1 миллиона кубометров.

В хранилище Jemgum в Германии за тот же период закачано более 18 миллионов кубометров, в Rehden — 7,35 миллиона, а в нидерландское Bergermeer — 17 миллионов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» с 8 ноября увеличить закачку газа в европейские ПХГ после того, как будут созданы достаточные запасы газа в России. Президент холдинга Алексей Миллер пообещал выполнить поручение.

