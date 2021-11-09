Россия начала восстанавливать транзит газа в Европу

С начала вторника, 9 ноября, транзит российского газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» вырос в 2,5 раза по сравнению с вечером понедельника, до более чем 850 тысяч кубометров в час. Об этом со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, сообщает РИА Новости.

«Газпром» начал восстанавливать прокачку газа в этом направлении накануне, в первое время объем достигал 330-365 тысяч кубометров в час. Утром в понедельник прокачка газа между Германией и Польшей не велась ни в одном из направлений.

Поставки из Польши в Германию прекратились 30 октября. Более того, через какое-то время прокачка пошла в реверсном направлении. Спустя пять дней транзит попытались восстановить, но через сутки вновь вернулись к реверсу.

В воскресенье, 7 ноября, глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон рассказал, что «Газпром» увеличил прокачку более чем в полтора раза (на 54 процента) по сравнению с началом ноября. С 57 миллионов кубометров она поднялась до 88 миллионов, хотя это все равно меньше, чем законтрактованный и предоплаченный объем в 109 миллионов кубометров.

Ранее президент России Владимир Путин обещал, что с 8 ноября Газпром завершит заполнение российских хранилищ природного газа и сможет нарастить поставки в Европу.