Цена на газ выросла после угроз Лукашенко

Цена на газ в Европе выросла почти на два процента после угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить транзит топлива в Европу. Судя по данным биржи, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9 процента — до 847 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — заявил президент.

Так в Минске отреагировали на намерение Польши полностью закрыть границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, в надежде попасть в Евросоюз. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.