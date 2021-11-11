В Кремле оценили возможность санкций против «Аэрофлота»

Москва не имеет отношения к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии, а российская авиакомпания «Аэрофлот» не причастна к перевозке нелегалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия наравне с другими странами прилагает усилия для разрешения ситуации. Информацию о санкциях в отношении авиакомпании он назвал «безумными идеями».

«Подобные вбросы о возможных санкциях: подобные безумные идеи живут лишь в подобных инфовбросах. Мы видели заявления компании («Аэрофлота» — прим. «Ленты.ру»), что она не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск», — оценил ситуацию официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что даже если какие-то авиакомпании и занимаются перевозкой мигрантов, то такая деятельность не противоречит никаким международным нормам.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Евросоюз (ЕС) решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией.

11 ноября стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении «Аэрофлота». Источник в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.