В Совфеде пригрозили запретить западным авиакомпаниям летать над Россией

Джабаров: Россия может запретить летать над своей территорий из-за санкций «Аэрофлоту»

Если Евросоюз (ЕС) решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что ЕС любой ценой пытается «укусить Россию», и отечественная авиакомпания в этой ситуации ни при чем.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — пригрозил Джабаров.

Он отметил, что Россия может ввести и санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний, если ЕС введет аналогичные против «Аэрофлота».

11 ноября стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении «Аэрофлота». Источник в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.