В Совфеде отреагировали на полеты российских Ту-22М3 над Белоруссией

Сенатор Джабаров: у России нет цели реагировать на ситуацию на польско-белорусской границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полеты российских бомбардировщиков над Белоруссией штатными и не нуждающимися в особом внимании. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее РИА Новости сообщили о том, что в воздушном пространстве над Белоруссией были замечены два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, проводивших патрулирование. Минобороны России объяснило это отработкой взаимодействия с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии и осуществлением проверки системы ПВО Союзного государства.

Проверка системы ПВО, рассказали в ведомстве, прошла под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. «Все поставленные задачи выполнены полностью», — подчеркнули в Минобороны, отметив, что в настоящий момент дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

Цели полетов и ситуация на польско-белорусской границе

Владимир Джабаров заметил, что у России и Белоруссии есть общее оборонное пространство. В связи с этим российские бомбардировщики имеют полное право находиться в воздушном пространстве Союзного государства.

«Я не думаю, что у наших военных есть цель среагировать на проблему с беженцами или вмешиваться в осложненную ситуацию на польско-белорусской границе. У них есть плановые полеты. Не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. А то мы будем как западные журналисты видеть во всем "российскую угрозу". У нас там и танки наши гуляют — то заходят внутрь Белоруссии, то выходят. Это союзное государство, ближайший наш союзник, член Организации Договора о коллективной безопасности, мы имеет право это делать», — высказался сенатор.

Он также отметил, что этой практикой пользуются во всем мире. В качестве аргумента своей позиции он напомнил о полетах американских бомбардировщиков, патрулирующих небо над странами НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мигрантов, скопившихся у польско-белорусской границы, началом большого потока. По мнению президента, скоро стоит ждать множество беженцев из Афганистана, которые через Среднюю Азию и Россию придут к границам Европейского союза.

Несколько изданий до этого выяснили, что большинство мигрантов на белорусско-польской границе — выходцы из Сирии, Ирака и Турции, среди них много курдов. Они добираются в Минск самолетами из аэропортов Анкары, Стамбула, Багдада и Дубая, а оттуда едут на запад. Беженцы и их семьи платят тысячи евро за белорусскую визу и возможность размещения в стране.