В Совфеде назвали новые санкции Украины против России укусом комара

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новый пакет санкционных мер в отношении России, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, комариным укусом. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал поведение Киева лицемерным: Украина одновременно требует увеличить объемы транзита газа через свою территорию и тут же называет Москву агрессором. По мнению члена Совфеда, Зеленский подталкивает российские власти к принятию жестких санкционных мер в отношении Украины.

Ранее 2 ноября Украина ввела новый пакет санкционных мер в отношении России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский. Новые санкции коснутся 140 физических и 50 юридических лиц. Ограничительные меры относятся к гражданам, причастным к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список попала в том числе сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО № 1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», а также украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр», «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Терпение на исходе

Джабаров сообщил, что российское руководство очень внимательно отслеживает все выпады Киева против Москвы. Он не исключил, что в скором времени наступит момент, когда терпению народа и властей придет конец.

«Эти их санкции, как укус комара. (...) Честно говоря, это уже надоело. С одной стороны Киев просит увеличить прокачку газа через их территорию, чтобы зарабатывать на России деньги, а с другой стороны не проходит и дня, чтобы Украина не попыталась нанести России удар, то на международных форумах, то на конференциях, то просто высказываниями. Постоянно идут какие-то обвинения в агрессии, во вмешательстве во внутренние дела Украины, даже чуть ли не в подначивании на вооруженный конфликт. Я думаю, что господин Зеленский подталкивает российские власти на принятие жестких санкционных мер. Только не таких, которые вводит Украина, а настоящих, например экономической блокады», — высказался сенатор.

Выборы в Крыму прошли абсолютно законно, подчеркнул Джабаров. По его мнению, интерес украинских властей к политической жизни полуострова не что иное, как вмешательство во внутрироссийские дела.

В середине октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и для жителей Донбасса.