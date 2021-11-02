Зеленский ввел новые санкции против России

Украина ввела новый пакет санкционных мер в отношении России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, документы опубликованы на сайте офиса главы государства.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц.

Санкции касаются граждан, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список попала также сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», а также украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр», «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и на Донбассе.