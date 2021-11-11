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Введение санкций против «Аэрофлота» сочли невыгодным для Евросоюза

Специалист по безопасности полетов Романов: запрет на полеты над РФ принесет всем убытки
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Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ответные санкции против Евросоюза и запрет на полеты над Россией будут одинаково не выгодны для обеих сторон конфликта. Таким мнением поделился эксперт по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Евросоюз (ЕС) решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией. Сенатор заявил, что ЕС любой ценой пытается «укусить Россию», и отечественная авиакомпания в этой ситуации ни при чем.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — пригрозил Джабаров.

Он отметил, что Россия может ввести и санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний, если ЕС введет аналогичные против «Аэрофлота».

Огромные убытки

У России есть договора, по которым над территорией страны производятся полеты, и не так просто будет их запретить, отметил Романов. По его мнению, можно ожидать введения временных ограничений как со стороны Евросоюза, так и со стороны РФ.

«Может быть введут какие-то временные ограничения, но я думаю, если введут запрет на полеты над территорией России, это будет довольно сложно для Евросоюза. Потому что облететь такую территорию это огромные убытки. Это никому не выгодно. Я так думаю, будут максимум дипломатические ноты. Вводить невыгодные меры для самих себя думаю никто не будет», — сообщил эксперт по безопасности полетов.

Романов добавил, что в случае введения запрета полетов над территорией России, это коснется не только стран Евросоюза и Прибалтики. По его мнению, сейчас этот вопрос остается в дипломатическом поле и за его рамки он вряд ли выйдет. «Если будут такие запреты с двух сторон, это будет одинаково невыгодно всем. По законам дипломатии наши дипломаты обязаны делать ответные хода. Это простая политика», — резюмировал он.

11 ноября стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении «Аэрофлота». Источник в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.

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