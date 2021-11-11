В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Меркель

Пресс-секретарь Кремля Песков: Путин может снова поговорить по телефону с Меркель

Президент России Владимир Путин может провести новый телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 11 ноября.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что о телефонных переговорах в данном формате будет сообщено после того, как они состоятся.

Ранее сообщалось, что Меркель раскрыла детали состоявшихся ранее телефонных переговоров с Путиным. Выступая перед журналистами накануне встречи с премьер-министрами Латвии и Португалии, она рассказала, что попросила российского лидера повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Меркель подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть гуманным.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.