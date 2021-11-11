Армия Латвии заявила о готовности ответить на обострение миграционного кризиса

Армия Латвии готова ответить на обострение миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом командующий Национальными вооруженными силами (НВС) республики Леонидс Калниньш заявил в эфире телеканала LTV.

Он подчеркнул, что латвийские вооруженные силы готовы немедленно отреагировать на возможный массовый наплыв нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

По словам главы НВС, ежедневно 100-150 солдат и ополченцев оказывают поддержку пограничникам. Калниньш добавил, что в случае необходимости армия готова мобилизовать дополнительные силы из разных регионов страны и направить их на охрану границы.

«У нас есть готовый план реагирования, и мы проконсультировались как с пограничниками, так и с министерством внутренних дел», — отметил он.

Ранее замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил о готовности литовских пограничников открыть огонь, если через границу с Белоруссией будут прорываться вооруженные «зеленые человечки».