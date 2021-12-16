«Газпром» не воспользовался пятничным предложением пустить газ через Польшу

Российская компания «Газпром» не забронировала мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на пятницу, 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аукциона на площадке GSA Platform.

Уточняется, что в ходе торгов осталось невостребованным предложение забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы. Он считает, что закрытием границы Польша нанесет ущерб себе, поскольку не сможет покупать энергоносители у России. Впервые о возможности перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и прекратить транзит российского газа в Европу Лукашенко заявил 11 ноября.