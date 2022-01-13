В Германии призвали отказаться от совмещения тем «Северного потока-2» и Украины

Стоит отказаться от совмещения темы запуска российского газопровода «Северный поток-2», предназначенного для транспортировки природного газа, с разногласиями с Москвой по поводу ситуации на Украине. С таким призывом выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Reuters.

По словам главы Минобороны ФРГ, трубопровод является экономическим проектом. «Нам не нужно втягивать это (тему «Северного потока-2» — прим. «Ленты.ру») в конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — сказала она.

Ламбрехт обратила внимание, что сейчас есть возможность решить разногласия посредством диалога. Она призвала не использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны». «Это не удастся», — добавила представитель социал-демократов.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску «Северного потока-2» связано с экономическими интересами США. Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. Также политик высказал мнение, что «Северный поток-2» всегда был политическим проектом.