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В Германии назвали истинную причину противодействия «Северному потоку-2»

Депутат бундестага Рот: отказ в запуске «Северного потока-2» связан с интересами США

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Противодействие запуску российского проекта газопровода «Северный поток-2» можно объяснить экономическими интересами США. Истинную причину в интервью Handelsblatt назвал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот

Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. «Мы должны принять это во внимание и обеспечить, чтобы «Северный поток-2» был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики», — указал парламентарий.

При этом Рот настаивает на сохранение транзита газа через Украину. Также политик высказал мнение, что «Северный поток-2» всегда был политическим проектом.

12 января первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что запуск «Северного потока-2» угрожает энергетической и национальной безопасности европейских государств. До этого замглавы американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд признала, что США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы затормозить введение газопровода в эксплуатацию. Вашингтон хочет, чтобы немцы затормозили рассмотрение имплементации проекта. Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.

Марина Совина
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