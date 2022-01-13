В Германии назвали истинную причину противодействия «Северному потоку-2»

Противодействие запуску российского проекта газопровода «Северный поток-2» можно объяснить экономическими интересами США. Истинную причину в интервью Handelsblatt назвал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот

Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. «Мы должны принять это во внимание и обеспечить, чтобы «Северный поток-2» был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики», — указал парламентарий.

При этом Рот настаивает на сохранение транзита газа через Украину. Также политик высказал мнение, что «Северный поток-2» всегда был политическим проектом.

12 января первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что запуск «Северного потока-2» угрожает энергетической и национальной безопасности европейских государств. До этого замглавы американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд признала, что США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы затормозить введение газопровода в эксплуатацию. Вашингтон хочет, чтобы немцы затормозили рассмотрение имплементации проекта. Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.