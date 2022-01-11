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США признались в замедлении запуска «Северного Потока-2»

Замгоссекретаря Нуланд: США работают с ФРГ, ЕС, чтобы отложить запуск «Северного Потока-2»
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный Поток-2», который предназначен для экспорта российского газа в Европу, сообщает РИА Новости.

Нуланд призналась, что США работают с ФРГ и ЕС над замедлением запуска российского газопровода. Вашингтон хочет, чтобы немцы затормозили рассмотрение имплементации проекта. Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.

Замгоссекретаря США отметила, что Германия подтвердила свою готовность заблокировать «Северный поток 2» при агрессии России против Украины.

Марина Совина
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