Нуланд решила отговорить сенаторов США от санкций против «Северного потока-2»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн решили отговорить группу сенаторов-демократов от введения санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщил журналист газеты Politico Эндрю Дезидерио на своей странице в Twitter.

Ожидается, что законопроект на этой неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США.

По словам журналиста, Нуланд и Хохштейн хотят убедить сенаторов не поддерживать законопроект, предложенный группой законодателей во главе с сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

«Представители Госдепартамента Виктория Нуланд и Амос Хохштейн прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, подчеркивая несогласие администрации с законопроектом Теда Круза о санкциях против "Северного потока-2", который будет вынесен на голосование на этой неделе... Администрация старается сделать так, чтобы демократы выступили против него», — написал Дезидерио.

Ранее в январе Politico сообщала, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену взаимодействовать с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет принято «подавляющим большинством».

4 января стало известно, что США готовят пакет санкций против «Северного потока-2». По словам представителя Республиканской партии США, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов членов Сената.