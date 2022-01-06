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Стало известно о возможном отказе США от санкций против «Северного потока-2»

Politico: возможно, сенат США не утвердит санкции против газопровода «Северный поток-2»

Фото: Matthias Bein / ZB / Global Look Press

Сенат США, возможно, откажется от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно Politico.

По информации издания, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный республиканцем Тедом Крузом, не будет утвержден. Отмечается, что ранее демократы последовательно поддерживали новые ограничения, однако в среду они «сигнализировали о значительном изменении своей позиции». Главной причиной стало нежелание мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией.

4 января стало известно, что США готовят пакет санкций против «Северного потока-2». По словам представителя Республиканской партии США, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов членов Сената.

При этом в декабре прошлого года Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, в котором от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» отказались. Однако закон предусматривает средства на сдерживание России.

Марина Совина
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