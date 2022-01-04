В США рассказали о скорых санкциях против «Северного потока-2»

В Республиканской партии США рассказали о скорых санкциях, которые планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

Как отмечает издание, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января. «Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — заявил старший помощник одного из сенаторов от республиканцев.

После одобрения сената законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту. Однако если глава государства откажется вводить санкции, сделать это сможет Конгресс, говорится в документе.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.