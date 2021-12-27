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США отказались от новых санкций против «Северного потока-2»

Президент США Байден подписал оборонный бюджет без санкций против «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, сообщили на сайте Белого дома. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.

Из финальной версии проекта также исключили инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям. Такие предложения внесли республиканцы, осенью они были приняты в качестве поправок к версии оборонного бюджета, одобренной палатой представителей. Однако когда законопроект начал рассматривать Сенат, демократы оспорили эти инициативы. После этого в Конгрессе подготовили новую, компромиссную версию проекта бюджета.

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Кроме того, в документе продлены ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрет на бюджетные траты на «выполнение любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом». Вместе с тем США выделили четыре миллиарда долларов на программу европейской инициативы по сдерживанию действий России. Еще 300 миллионов направят на военную помощь Украине, а 150 миллионов пойдут на развитие «сотрудничества в области безопасности со странами Балтии».

Оборонный бюджет предполагает расходы на сумму более семи миллиардов долларов на программы, связанные с регионами Индийского и Тихого океанов. Американские власти намерены создать комиссию для изучения военной кампании в Афганистане и внести в законопроект запрет на передачу средств и ресурсов Пентагона радикальному движению «Талибан» (запрещено в России).

Однако в день подписания бюджета вице-президент США Камала Харрис пригрозила России «самыми сильными» санкциями, которых в мире еще не видела, если российские войска вторгнутся на Украину. «Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины», — заявила она. Харрис добавила, что на Западе готовы отстаивать территориальную целостность этой страны.

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Софья Ермакова
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