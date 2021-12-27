США отказались от новых санкций против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, сообщили на сайте Белого дома. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.

Из финальной версии проекта также исключили инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям. Такие предложения внесли республиканцы, осенью они были приняты в качестве поправок к версии оборонного бюджета, одобренной палатой представителей. Однако когда законопроект начал рассматривать Сенат, демократы оспорили эти инициативы. После этого в Конгрессе подготовили новую, компромиссную версию проекта бюджета.

Кроме того, в документе продлены ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрет на бюджетные траты на «выполнение любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом». Вместе с тем США выделили четыре миллиарда долларов на программу европейской инициативы по сдерживанию действий России. Еще 300 миллионов направят на военную помощь Украине, а 150 миллионов пойдут на развитие «сотрудничества в области безопасности со странами Балтии».

Оборонный бюджет предполагает расходы на сумму более семи миллиардов долларов на программы, связанные с регионами Индийского и Тихого океанов. Американские власти намерены создать комиссию для изучения военной кампании в Афганистане и внести в законопроект запрет на передачу средств и ресурсов Пентагона радикальному движению «Талибан» (запрещено в России).

Однако в день подписания бюджета вице-президент США Камала Харрис пригрозила России «самыми сильными» санкциями, которых в мире еще не видела, если российские войска вторгнутся на Украину. «Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины», — заявила она. Харрис добавила, что на Западе готовы отстаивать территориальную целостность этой страны.