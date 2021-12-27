Вице-президент США пообещала России самые сильные санкции из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон доводит до сведения России, что не следует посягать на суверенитет Украины.

Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность Камала Харрис вице-президент США

При этом Харрис подчеркнула, что США координируют свою позицию с союзниками.

Воздействие на Москву

Помимо Харрис, о таком способе воздействия на Москву заявил и бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. По его словам, США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от «вымогательских требований» и пойти на уступки.

Политик напомнил, что раньше Вашингтон и его союзники накладывали на Москву ограничения только после того, как она делала «что-то плохое», однако эта тенденция должна поменяться.

Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации Курт Волкер экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине

Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить «агрессию» на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.

Позиция Евросоюза

17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали российскую сторону приступить к выполнению Минских соглашений.

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что санкции «с крупными последствиями» могут заставить Москву уважать Евросоюз в вопросе ситуации вокруг Украины, учитывая, что российская сторона хочет вести диалог с США.

Кто был против санкций?

При этом несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) изначально выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой. Германия заинтересована в том, чтобы напряженность в регионе снизилась. Кроме того, немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию нормандского формата.

Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину источник в немецком правительстве

Один из членов немецкого правительства заявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак уже договорились провести встречу в январе. На ней планируется обсудить пути деэскалации.

«Россия никогда не нападала первой»

25 декабря информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Политик назвал подобные обвинения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Россия никогда первой ни на кого не нападала Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Несмотря на это, вероятность провокаций для оправдания подобных заявлений существует, отметил пресс-секретарь. Он предупредил, что попытки решить украинский кризис силовым методом будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе и сохраняет приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.