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Вице-президент США пообещала России самые сильные санкции из-за Украины

Вице-президент США Харрис пригрозила России самыми сильными санкциями из-за Украины
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон доводит до сведения России, что не следует посягать на суверенитет Украины.

Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность

Камала Харрис вице-президент США

При этом Харрис подчеркнула, что США координируют свою позицию с союзниками.

Воздействие на Москву

Помимо Харрис, о таком способе воздействия на Москву заявил и бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. По его словам, США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от «вымогательских требований» и пойти на уступки.

Политик напомнил, что раньше Вашингтон и его союзники накладывали на Москву ограничения только после того, как она делала «что-то плохое», однако эта тенденция должна поменяться.

Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации

Курт Волкерэкс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине

Американский дипломат считает, что это поможет предотвратить «агрессию» на Украине. При этом он не уточнил, каким образом российская сторона угрожает Киеву.

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Позиция Евросоюза

17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали российскую сторону приступить к выполнению Минских соглашений.

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что санкции «с крупными последствиями» могут заставить Москву уважать Евросоюз в вопросе ситуации вокруг Украины, учитывая, что российская сторона хочет вести диалог с США.

Кто был против санкций?

При этом несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) изначально выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой. Германия заинтересована в том, чтобы напряженность в регионе снизилась. Кроме того, немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию нормандского формата.

Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину

источник в немецком правительстве

Один из членов немецкого правительства заявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак уже договорились провести встречу в январе. На ней планируется обсудить пути деэскалации.

«Россия никогда не нападала первой»

25 декабря информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Политик назвал подобные обвинения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Россия никогда первой ни на кого не нападала

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Несмотря на это, вероятность провокаций для оправдания подобных заявлений существует, отметил пресс-секретарь. Он предупредил, что попытки решить украинский кризис силовым методом будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе и сохраняет приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

Марина Совина
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