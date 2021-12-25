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Песков прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину

Пресс-секретарь президента Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — заявил Песков. Он подчеркнул, что информация о возможном нападении России на Украину — пустое и безосновательное нагнетание напряженности, а российская сторона ни для кого не представляет угрозы.

Несмотря на это, вероятность провокаций для оправдания подобных заявлений существует, отметил пресс-секретарь. Он предупредил, что попытки решить украинский кризис силовым методом будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе и сохраняет приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Jane's сообщило, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику. Компания ссылается на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также запечатлено небольшое количество военных.

Марина Совина
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