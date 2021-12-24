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Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Bloomberg: Россия продолжает наращивать войска и военную технику на границе с Украиной

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке.

Компания ссылается на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также запечатлено небольшое количество военных. В компании считают, что Россия при необходимости сможет оперативно направить в регион подкрепление.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у России намерений вторгаться на Украину, назвав домыслы о предполагаемом нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких государств.

Марина Совина
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