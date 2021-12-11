В Кремле указали на отсутствие у России намерений вторгаться на Украину

У Москвы отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1, которое состоялось в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи, сообщают «Известия».

При этом, Песков подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он также указал, что Москва видит проблему боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

Представитель Кремля отметил, что все это «подталкивает Киев» к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

«И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул Песков.

Ранее профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли заявил, что случае начала вооруженного конфликта Россия разгромит большую часть украинских войск за 30-40 минут.