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В Кремле указали на отсутствие у России намерений вторгаться на Украину

Пресс-секретарь Кремля Песков греческому каналу ANT1: Россия не планирует удар по Украине

Фото: Reuters

У Москвы отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1, которое состоялось в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи, сообщают «Известия».

При этом, Песков подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он также указал, что Москва видит проблему боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

Представитель Кремля отметил, что все это «подталкивает Киев» к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

«И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул Песков.

Ранее профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли заявил, что случае начала вооруженного конфликта Россия разгромит большую часть украинских войск за 30-40 минут.

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Игорь Дмитров
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