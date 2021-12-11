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В США предрекли Украине разгром за полчаса в случае конфликта с Россией

Ветеран морской пехоты США Ли: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае начала вооруженного конфликта Россия разгромит большую часть украинских войск за 30-40 минут. Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Американское издание отмечает, что подобное мнение разделяет также ряд чиновников в Киеве. В частности, руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов уверен, что без помощи армий западных стран эффективно противостоять России в случае полномасштабного конфликта практически невозможно.

Генерал считает, что украинские войска в скором времени окажутся разбиты, а военное руководство не сумеет координировать оборону. Это приведет к тому, что фронтовым командирам придется воевать фактически без поддержки. Однако, по его словам, без введения в бой резервов «не выстоит ни одна армия в мире».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал уязвимые места в обороне страны. По его словам, таковыми являются системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО и ПРО).

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Игорь Дмитров
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