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Министр иностранных дел Украины назвал уязвимое место в обороне страны

Глава МИД Украины Кулеба: противовоздушная и противоракетная оборона — это дыры в защите

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал уязвимое место в обороне страны: им оказались системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО и ПРО). Слова главы внешнеполитического ведомства передает РБК.

«Противовоздушная и противоракетная оборона — это сейчас ключевые "дыры", которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем», — рассказал Кулеба. По словам главы МИД, в правительстве Украины знают и пытаются решить проблему, ставшую наиболее острой после распространившегося убеждения о якобы готовящейся российской агрессии в отношении Киева.

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Больше всего Украина надеется на помощь США в этом вопросе. Американская военная делегация уже побывала на командных пунктах сети ПВО и ПРО Украины. «Они изучали подробно пробелы, слабые и сильные стороны нашей ПВО. Также изучали проблемы противоракетной обороны. После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам. А нам надо все», — рассказал о визите американцев спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно проводят учения систем ПВО и ПРО для их исправного функционирования. В конце ноября ВСУ отработали использование нового авиационного комплекса «Омут» против систем ПВО С-125, «Бук» и С-300.

В Пентагоне ранее сообщили, что в октябре передали на Украину 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

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Дмитрий Настасьев
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