Стало известно количество комплексов и ракет Javelin на Украине

В октябре американские военные отправили на Украину 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Противотанковые системы доставили на Украину в конце месяца, сообщили в Министерство обороны США, передает ТАСС.

Противотанковые ракеты Киев получил в рамках нового пакета помощи на 60 миллионов долларов. Эти средства Соединенные Штаты поставляют Украине для помощи стране в защите ее территориальной целостности. Как известно, США считают, что независимости Украины угрожает российская агрессия, и подчеркивают, что поставленное вооружение необходимо использовать только в целях защиты.

«В 2021 году США выделили Украине более 450 миллионов долларов помощи на задачи обеспечения безопасности, это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет», — заявил представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот. Таким образом, военные поставки США на Украину в уходящем году стали самыми существенными за пять лет.

Ранее Киев передал в Вашингтон очередной список потребностей украинской армии, необходимых ей для защиты страны. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что уже получил положительный ответ от американцев. «Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство и киберзащита», — раскрыл Резников часть запросов.