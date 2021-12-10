Киев передал США список потребностей для Вооруженных сил Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон передал США список потребностей для украинских Вооруженных сил (ВСУ) и получил позитивный ответ. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

«Я действительно подал определенный перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины. И я получил позитивные сигналы, что мы сможем его получить», — сказал Резников. По его словам, он не может раскрыть все детали, однако отметил, что у Киева есть определенные приоритеты — ПВО и ПРО.

«Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство и киберзащита», — сказал глава Минобороны и добавил, что параллельно Украина закупает вооружение через систему закупок NSPA.

«Все что касается вооружения, оно засекречено. Но не все засекречено для членов парламентских комитетов, они имеют допуск и парламентский контроль работает», — сказал он, отметив, что, несмотря на все «красные линии в Кремле, мы все равно будем двигаться в сторону НАТО, потому что это предусмотрено Конституцией».

«И политическое решения касательно принятия нас в НАТО оно когда-то произойдет путем голосования, путем консенсуса в Альянсе. Это де-юре. Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто», — сказал он.

Министр добавил, что намерен создать две структуры для закупок по аналогии с системой NSPA, которая действует в НАТО.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели диалог. Переговоры продлились 1,5 часа. В частности, лидеры обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден подчеркнул, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.