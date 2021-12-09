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Переговоры Байдена и Зеленского завершились

Переговоры президентов США и Украины Байдена и Зеленского продлились 1,5 часа
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского завершились. Беседа лидеров продлилась 1,5 часа, сообщает ТАСС.

В офисе Зеленского раскрыли темы переговоров президентов. В частности, лидеры обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден подчеркнул, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.

Кроме того, Байден рассказал коллеге о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Байден подтвердил Зеленскому готовность США предоставить Украине помощь, чтобы она «могла дать отпор в любое время».

Переговоры Байдена и Зеленского проходили по защищенной телефонной связи. Беседа лидеров началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по московскому).

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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