Байден позвонил Зеленскому

Президент США Джо Байден позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Байден начал переговоры с Зеленским по защищенной телефонной связи. Предполагается, что президенты рассмотрят «наращивание Россией военных сил на границе Украины». Затем Байден хотел бы обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» онлайн-саммит Россия — США, состоявшийся 7 декабря.

Ранее Зеленский оценил переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе брифинга он дал позитивную оценку тому, что «президент США разговаривал с президентом России», но их детали готов раскрыть после беседы с Байденом.

Президент России Владимир Путин и его коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Преобладающей темой двухчасовой беседы стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.