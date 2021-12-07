Белый дом анонсировал разговор Байдена и Зеленского

Белый дом анонсировал разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила американская сторона, беседа пройдет в четверг, 9 декабря. Другие подробности планируемой беседы не приводятся.

7 декабря прошли переговоры Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. В частности, американский лидер озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

В свою очередь, Путин указал на то, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины. Он отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.