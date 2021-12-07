Озвучены темы прошедших переговоров Путина с Байденом

Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе прошедших онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте американской администрации.

В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Американский лидер дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации. Также глава Белого дома призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии. В частности, президенты поручили своим командам продолжить диалог по Украине.

Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

