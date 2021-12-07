Путин и Байден начали переговоры

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что разговор политиков проходит по специальной защищенной линии видеосвязи. В Кремле рассказали, что она была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Путин и Байден трижды общались по телефону, а также провели встречу в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что переговоры государственных лидеров пройдут в закрытом для прессы режиме. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые находятся в плачевном состоянии. По его словам, политики также коснутся темы напряженности вокруг Украины и продвижения сил НАТО к границам России.