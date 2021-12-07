Появились первые кадры встречи Путина и Байдена

В сети опубликовали первые кадры с саммита президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Вечером 7 декабря они начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста. Видео появились в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах слышно, как Путин приветствует своего коллегу. Байден отвечает взаимностью и признается, что рад снова видеть российского политика. «В прошлый раз нам не удалось увидеться на [саммите стран «Большой двадцатки»] G20, надеюсь, в следующий раз мы встретимся лично», — добавил американский лидер.

Разговор политиков проходит по специальной защищенной линии видеосвязи. В Кремле рассказали, что она была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.