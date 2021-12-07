Путин указал на опасные попытки НАТО осваивать территорию Украины

Президент России Владимир Путин указал на то, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины, во время беседы с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ. Он подчеркнул, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, которые исключат расширение альянса в восточном направлении и размещение ударных наступательных систем вооружений в соседних с Россией странах.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря по специальному каналу видеосвязи. В частности, американский лидер озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.