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Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена

ТАСС: Зеленский позитивно оценил переговоры лидеров России и США Путина и Байдена

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с оценкой состоявшихся 7 декабря переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский в ходе брифинга в среду отметил, что позитивно оценивает факт того, что «президент США разговаривал с президентом РФ», но их детали готов прокомментировать после разговора с Байденом, который должен состояться 9 декабря.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели во вторник переговоры по видеосвязи. Беседа продолжалась два часа. Напряженность вокруг Украины была одним из основных вопросов.

В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Американский лидер дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

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Антон Похиляк
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