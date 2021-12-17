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Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры 27 стран-членов ЕС единогласно выступили за продление санкций против России

Фото: John Thys / Reuters

Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Он также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого в ЕС призвали Москву выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений.

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Формально решение европейских лидеров будет оформлено и опубликовано на следующей неделе.

На автоматизме

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

В настоящий момент санкционный список включает в себя 177 физических и 48 юридических лиц из РФ и Украины. Ограничения запрещают посещать страны ЕС и передавать денежные средства попавшим в список лицам, а также замораживают их финансовые активы.

177физических лиц
из России и Украины включает в себя санкционный список Евросоюза

В сентябре президент России Владимир Путин также подписал указ о продлении на 2022 год действие контрсанкций. В списке продуктового эмбарго находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз рестрикции со стороны Москвы были введены в 2014 году на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали. В июле российские власти отказались вернуть в страну пармезан, оставив его в списке контрсанкций, несмотря на просьбы итальянской стороны.

Побуждения к действию

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает партнеров из Европейского союза доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае возможного вторжения России на Украину. По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Помимо этого действие санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.

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Кроме того, США подталкивают Германию к остановке «Северного потока-2». Несмотря на то, что новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу, 16 декабря немецкий регулятор заявил, что сертификация газопровода произойдет не раньше второй половины 2022 года.

При этом, отмечало агентство, Брюссель более сдержан в вопросе наложения очередных рестрикций. Вашингтон же настроен на политику санкций как на основной способ сдерживания России. Тем не менее, ряд евродепутатов уже призвали расширить возможности санкционного давления на Россию и ввести дополнительный механизм за коррупционные преступления, а также против нефтяного и газового сектора.

Марина Совина
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