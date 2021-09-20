️Путин продлил действие контрсанкций

Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на 2022 год действие контрсанкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить реализацию указа. Впервые запрет на ввоз продукции из отдельных стран Запада был введен в 2014 году.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.

В июле российские власти отказались вернуть в страну пармезан, оставив его в списке контрсанкций, несмотря на просьбы итальянской стороны.

10 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции против ряда россиян из-за «незаконной аннексии Крыма». Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление каких-либо экономических ресурсов со стороны физических и юридических лиц объединения.