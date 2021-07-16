Власти отказались вернуть итальянский пармезан в Россию

Российские власти отказались вернуть пармезан в страну, исключив его из списка контрсанкций, несмотря на просьбы итальянской стороны. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.

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«Мы продолжим настаивать на пересмотре решения в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр», — отметил он. Посол считает, что речь идет о технической ошибке, поскольку безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан не содержит лактозы.

Дипломат также отметил, что изменения в российском законодательстве о виноделии (шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки) нанесут удар по итальянскому экспорту. Уже несколько производителей заявили, что их грузы были заблокированы на российской таможне.

Терраччано неоднократно просил убрать пармезан из списка контрсанкций. В марте российские сыровары призвали власти еще 5-6 лет не импортировать итальянский пармезан. «Мы не то что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся», — отмечал первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты и сыровар Олег Сирота.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.