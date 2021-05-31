Глава Минсельхоза ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ответил на просьбу посла Италии Паскуале Терраччано убрать пармезан из санкционного списка. Он выразил мнение в интервью «Известиям».

В марте Терраччано предложил убрать из санкционного списка пармезан, так как эта продукция не содержит лактозу и не является свежим продуктом. Патрушеву задали вопрос о том, возможно ли это.

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«Наше сыроварение продвинулось далеко вперед, начиная с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объемы производства в полтора раза с 2014 года. И по качеству наш сыр уже очень близок, а зачастую и не уступает продукции из стран-лидеров в этой сфере. Поэтому если иностранные производители хотят присутствовать на нашем рынке, предлагаем им развивать их технологии на территории Российской Федерации и делать сыры из российского молока — оно у нас, кстати, одно из лучших в мире», — ответил министр.

Он добавил, что есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. «Ну, соответственно, там она, наверное, и будет», — заключил Патрушев.

Ранее советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в России Карлос Ларраньяг заявил, что Испания готова на экспертном уровне обсудить с российскими властями вопрос о возможности исключения своего хамона из списка санкционных продуктов.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.