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Патрушев провел переговоры с помощником Байдена

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Фото: пресс-служба Совета безопасности РФ / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

Уточняется, что Патрушев и советник Байдена провели консультации по линии советов безопасности в продолжение переговоров, состоявшихся 19 мая между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено тематике стратегической стабильности. «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», — отмечается в сообщении пресс-службы.

30 апреля Патрушев и Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность проведения саммита Москвы и Вашингтона. Также они обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений. Отмечалось, что переговоры прошли по инициативе США.

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