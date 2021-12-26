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В Европе допустили санкции против России при эскалации ситуации вокруг Украины

Еврокомиссия: против России введут санкции при эскалации ситуации вокруг Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При эскалации ситуации вокруг Украины Евросоюз введет санкции против России, они уже готовы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Фон дер Ляйен добавила, что страны ЕС едины и действуют в координации с США и НАТО.

«Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала она.

Глава Еврокомиссии также считает, что санкции «с крупными последствиями» могут заставить Москву уважать Евросоюз в вопросе ситуации вокруг Украины, учитывая, что российская сторона хочет вести диалог с США.

17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали российскую сторону приступить к выполнению Минских соглашений.

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Майя Гавашели
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