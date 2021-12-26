В Европе допустили санкции против России при эскалации ситуации вокруг Украины
При эскалации ситуации вокруг Украины Евросоюз введет санкции против России, они уже готовы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Фон дер Ляйен добавила, что страны ЕС едины и действуют в координации с США и НАТО.
«Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала она.
Глава Еврокомиссии также считает, что санкции «с крупными последствиями» могут заставить Москву уважать Евросоюз в вопросе ситуации вокруг Украины, учитывая, что российская сторона хочет вести диалог с США.
17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали российскую сторону приступить к выполнению Минских соглашений.