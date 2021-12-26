США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон «очень ясно дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины» и отстаивает ее территориальную целостность.

По словам Харрис, США координируют свою позицию с союзниками и «очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз сочтет Москву виновницей и ужесточит санкции против нее. Политик также пригрозила российской стороне «беспрецедентными мерами» в том случае, если она пойдет «на агрессивные действия» в отношении украинской стороны.