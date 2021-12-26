Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины

Камала Харрис: США готовы ввести против России «самые сильные» санкции из-за Украины
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон «очень ясно дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины» и отстаивает ее территориальную целостность.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря

По словам Харрис, США координируют свою позицию с союзниками и «очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз сочтет Москву виновницей и ужесточит санкции против нее. Политик также пригрозила российской стороне «беспрецедентными мерами» в том случае, если она пойдет «на агрессивные действия» в отношении украинской стороны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали слова Шойгу о провокации в Донбассе троллингом США
Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler
Названы любимые новогодние песни россиян
Подросток погиб при неудачном спуске на тюбинге
Проникшего на территорию резиденции Елизаветы II мужчину сдали психиатрам
Ударные силы ВКС России вылетели к границам Турции и Иордании
Подмосковный парикмахер пожаловался на клиентов-«халявщиков»
Стерлинг назвал Петра Яна крысой и обвинил россиян в жульничестве
Песков сообщил о координации действий между Россией и Китаем
Опубликовано видео побега угрожавшего гранатой в ТЦ Метрополис
В Белоруссии прокомментировали санкции Запада
США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины
Умер озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера» актер Ярославцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter