Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз пригрозил России «беспрецедентными мерами» из-за Украины

Глава Еврокомиссии: ЕС готов ужесточить санкции против РФ в случае эскалации на Украине

Фото: Julien Warnand / Reuters

Если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз сочтет Москву виновницей и ужесточит санкции против нее. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит Reuters.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Политик также пригрозила российской стороне «беспрецедентными мерами» в том случае, если она пойдет «на агрессивные действия» в отношении украинской стороны.

При этом ранее сообщалось, что несколько ведущих стран ЕС выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. В частности, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

В свою очередь, руководство комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного военного вторжения на Украину. В комитете подчеркнули, что ограничительные меры будут направлены на «сдерживание агрессии» Москвы против Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Соратница бригадного генерала Ичкерии вернулась в Чечню с разрешения Кадырова
Продавца криптовалюты ограбили на миллион долларов во время сделки в Москве
Госдума разрешила использовать водительские права для подтверждения личности
Россиянам назвали самый опасный город для встречи Нового года
Григория Лепса госпитализировали в Москве
Любовь россиян к лапше объяснили ростом разрыва между бедными и богатыми
Раскрыты подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина
Украина потратила почти весь закачанный летом газ
Американский таможенник расстрелял машины с мигрантами из России
В Госдуме предложили предусмотреть посещение храмов без QR-кодов
Россия передала США предложения по гарантиям безопасности
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог усомнился в распространении неизвестной болезни из Южного Судана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter