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Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций

Bloomberg: Франция и Германия выступили против санкций в отношении России из-за Украины

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

Ранее руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного военного вторжения на Украину. В комитете подчеркнули, что ограничительные меры будут направлены на «сдерживание агрессии» Москвы против Киева.

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Екатерина Андреева
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