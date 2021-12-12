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В США заявили о готовности разработать новые санкции против России

В США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ при вторжении на Украину

Фото: Pixabay

Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного вторжения на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) отметили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США».

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По словам представителей комитета, они готовы работать с администрацией и трансатлантическими союзниками для того, чтобы сдержать «российскую агрессию против Украины», в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении РФ, если она будет вторгаться на Украину.

По словам законодателей, Вашингтону не следует делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге.

Ранее президент США Джо Байден раскрыл планы страны в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что у американского руководства никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

Марина Совина
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