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Байден раскрыл планы США в случае вторжения России на Украину

Байден: при вторжении России США направят войска в Восточные страны НАТО, а не на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскрыл планы страны в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что у американского руководства никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России

Джо Байден президент США
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«Абсолютное единство»

Накануне по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, проходящей в Ливерпуле, представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил, что главы МИД стран-участниц Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единстве» в своей обеспокоенности якобы наращиванием Россией вооруженных сил на украинской границе и в отношении последствий для Москвы в случае якобы возможного вторжения на Украину.

Дипломат добавил, что позиции США и других стран-участниц в отношении плана введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину все больше сближаются.

О шансе «выступить единым фронтом» против «агрессивного» поведения России в отношении Украины заявляла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее мнению, такой возможностью стала глав внешнеполитических ведомств стран G7.

План «сдерживания»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 декабря в своей статье написал, что Киев и страны Запада разрабатывают всеобъемлющий план «сдерживания» Москвы, разработка которого началась после того, как президент России Владимир Путин выдвинул «суровый ультиматум», потребовав от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса на восток.

По словам Кулебы, согласно этому плану, Москве будут посланы четкие сигналы о будущем членстве Киева в НАТО и ЕС, а также разработаны «суровые санкции» на случай эскалации конфликта на границе. Он призвал страны ЕС и НАТО решительно ответить России.

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Ответ России

Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность ситуацией на Украине в связи с заявлением главы МИД Британии Трасс. «И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву», — говорится в заявлении дипмиссии.

Там также назвали возможную российскую агрессию против Украины фальшивым лозунгом, который слишком часто используют британские политики и медиа.

О том, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию Украины, также заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он также указал, что Москва видит проблему в боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

Марина Совина
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