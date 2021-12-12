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Байден высказался о переброске военных США на Украину в случае вторжения России

Байден: в случае вторжения РФ на Украину войска США направят в Восточные страны НАТО

Фото: kevin Lamarque / Reuters

Руководство США никогда не рассматривало отправку американских военных на Украину в случае «вторжения» России. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

«Никогда не было таких планов», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли США от такой идеи.

Байден отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнутся с экономическими последствиями. При этом он подчеркнул, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.

Американский лидер также заявил, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит. Байден пояснил, что если Россия вторгнется на территорию Украины, США перебросят силы в восточноевропейские страны НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России» — заявил Байден.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины. При этом он указал, что Москва видит проблему в боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

Марина Совина
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