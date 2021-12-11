Большая семерка выступит единым фронтом против России

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 станет шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

В частности, Трасс рассмотрела сценарий возможного российского вторжения. «Это было бы чрезвычайно серьезной стратегической ошибкой, и имело бы серьезные последствия для России. И в эти выходные мы с союзниками собираемся объяснить это», — заявила она.

Помимо этого Трасс выразила обеспокоенность сведениями о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

В своем Twitter-аккаунте она отметила, что главы МИД G7 также обсудят вопросы защиты и продвижения свободы и демократии, а также укрепление связей в области экономики, технологий и безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. По его словам, отношения альянса с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Киевом, «а ни кем-либо другим».